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В России
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сегодня, 17:00
РФ купила у Бразилии какао-бобы впервые с 1999 года
Россия закупила у Бразилии какао-бобы впервые с июня 1999 года.
Объем закупок составил 25 тонн на 127,8 тысячи долларов. В последний раз Бразилия поставляла какао-бобы в Россию в июне 1999 года — на 29 тысяч долларов.
Кроме того, в июле Бразилия отправила какао-бобы в Японию — на 120,8 тысячи долларов. Месяцем ранее поставки шли в Швейцарию, Нидерланды, Данию и Бельгию.
В общей сложности за этот месяц Бразилия экспортировала какао и шоколада на 59,4 миллиона долларов. Среди импортеров Россия занимает место в третьей десятке, а лидируют в списке Аргентина (17,6 миллиона долларов), США (12,2 миллиона), Чили (5,2 миллиона), Нидерланды (четыре миллиона) и Канада (3,9 миллиона).
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