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В России
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сегодня, 16:02
В Тюменской области загорелось промышленное предприятие после падения дрона ВСУ
Возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий Тюменской области после падения нескольких беспилотников. Экстренные службы уже работают на месте.
«В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошло возгорание», — написал он в соцсетях.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Ситуация находится под контролем, — пишут «Известия».
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