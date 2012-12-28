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сегодня, 16:02

В Тюменской области загорелось промышленное предприятие после падения дрона ВСУ

Возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий Тюменской области после падения нескольких беспилотников. Экстренные службы уже работают на месте.

В Тюменской области в результате падения нескольких беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного предприятия произошло возгорание, — рассказал губернатор региона Александр Моор.

«В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошло возгорание», — написал он в соцсетях.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Ситуация находится под контролем, — пишут «Известия».
беспилотники
атака
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