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В России
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сегодня, 15:06
Молния ударила в самолёт рейса Калининград — Уфа во время сильной грозы
Девушка-пилот смогла вывести борт из сложных погодных условий и посадить его на запасном аэродроме в Магнитогорске.
По данным издания, диспетчер уфимского аэропорта разрешил посадку, несмотря на страшную бурю. При снижении лайнер попал в сильную турбулентность, в борт ударила молния, в носовой части произошло короткое замыкание освещения. Экипаж прекратил попытку зайти на посадку в Уфе и отправился в Магнитогорск .
После посадки, как пишет канал со ссылкой на слова пассажирки, капитан вышла из кабины, упала на землю и сидела, обхватив голову руками. Людям предложили продолжить полет после дозаправки, однако большинство решили добираться до Уфы по земле.
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