В Геленджике запретили выход в море и закрыли пляжи

Мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе, связанной с возможным появлением безэкипажных катеров в акватории. В связи с этим выход любых плавсредств в морскую зону был полностью запрещён.