Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
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Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
В России
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сегодня, 14:07
В Геленджике запретили выход в море и закрыли пляжи
Мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе, связанной с возможным появлением безэкипажных катеров в акватории. В связи с этим выход любых плавсредств в морскую зону был полностью запрещён.
Причиной стала угроза атак безэкипажных катеров и беспилотников. Меры введены в целях безопасности на время работы ПВО, — передает Bfm.ru.
Местным жителям и туристам рекомендуется покинуть набережную и не находиться на открытых пространствах вблизи моря.
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