Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
В России
52
сегодня, 12:59
Уровень воды в реке Тура в Тюменской области остается выше отметки «опасное явление»
Уровень воды в реке Тура в Тюменской области продолжает оставаться выше отметки «опасное явление», несмотря на снижение за последние сутки на 5 сантиметров.
По его словам, в Тюмени на Туре уже восьмой день подряд фиксируем снижение уровня. За последние сутки — минус пять сантиметров, общий уровень воды составляет 862 сантиметра.
На реке Тавде также стабильный спад — 932 сантиметра. Начала убывать Пышма: в селе Богандинском за последние сутки — минус два сантиметра, уровень воды составляет 619 сантиметров, — говорится в сообщении губернатора.
Продолжает прибывать вода в Ярковском округе. По данным гидропоста, уровень воды в Туре вырос на один сантиметр и поднялся до отметки 898 сантиметра.
Судя по прогнозу, в ближайшее время в регионе ожидаются дожди, поэтому вcё внимание — защитным сооружениям, — отметил Моор.
Глава региона заявил, что продолжает держать ситуацию с паводком на личном контроле.
0
0
0
0
0
Комментарии