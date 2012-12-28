«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
В России
45
сегодня, 12:04
Производителей дронов арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве
Кузьминский районный суд Москвы взял под стражу действующего и бывшего генеральных директоров компании «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию.
«Суд избрал Барбасову и Хазалию, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Санкция вмененной фигурантам дела статьи УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии