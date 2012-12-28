«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
В России
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23 минуты назад
Синоптик предсказал классическое бабье лето в Центральной России в сентябре
Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре, температура воздуха будет на полтора-два градуса выше нормы.
«По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето», — отметил Тишковец.
По его словам, среднемесячная температура воздуха будет на полтора-два градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40 процентов.
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