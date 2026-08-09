В мире
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сегодня, 00:03
Из-за мощного тайфуна в Китае эвакуировали миллион человек
Речь идет о тайфуне «Долфин». Шторм привел к отмене более 1000 рейсов, эвакуации миллиона человек и объявлению чрезвычайного положения высшего уровня. Из Вэньчжоу власти эвакуировали более 900 тысяч жителей и открыли более тысячи временных убежищ. Кроме того, отменили около 1400 рейсов в двух главных аэропортах Шанхая и 270 рейсов — в аэропорту Ханчжоу.
Как сообщило Национальное метеорологическое управление Китая, тайфун переместился на побережье недалеко от города Юйхуань в провинции Чжэцзян примерно в 17:30 по местному времени. Скорость ветра вблизи центра циклона в момент его выхода на сушу превышала 150 километров в час. В центральной и восточной провинции Чжэцзян ожидается 250-500 миллиметров осадков.
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