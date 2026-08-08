Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
В России
43
56 минут назад
В Махачкале лифт упал вместе с пассажирами
В результате инцидента пострадали четыре мужчины, их госпитализировали в ГКБ № 1 города Махачкалы. У них диагностировали травмы нижних конечностей и ссадины. Дети среди пострадавших отсутствуют. В администрации добавили, что в связи с произошедшим следственными органами проводится процессуальная процессуальная проверка.
0
0
0
0
0
Комментарии