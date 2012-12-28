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сегодня, 14:31

Замкнутый водооборотный цикл НЛМК удостоен национальной экологической премии

Более года ни одна капля очищенной воды с НЛМК не попадает в реку Воронеж.

Сегодня комбинат повторно использует всю сточную воду — после очистки она возвращается в производственный цикл взамен природной. Проект, благодаря которому предприятие первым в России полностью замкнуло водооборотный цикл стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации «Водоснабжение и управление водными ресурсами».

Замкнутый водооборот.jpg

Работа над созданием замкнутого водооборотного цикла велась на комбинате более двадцати лет. На первом этапе в 2009 году НЛМК стал использовать повторно промышленные стоки, а в 2025 — бытовые: воду от столовых, прачечных, душевых и даже жилого сектора. Для этого на комбинате модернизировали объекты локальных очистных сооружений, построили две насосные станции, проложили почти 13 километров трубопроводов. Инвестиции в проект превысили миллиард рублей.

Всего с 2000 года НЛМК сократил потребление воды из реки Воронеж почти в 7 раз. По объему это сопоставимо с 33 тыс. олимпийских бассейнов. Как отмечают экологи области, проект поможет реке стать полноводнее и чище, и благоприятно отразится на экосистеме водоема: растениях, рыбе и животном мире.

Национальная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» отмечает лучшие проекты российских компаний в области экологических технологий, рационального использования природных ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду. Всего на конкурс в 2026 году поступило более двухсот заявок.

Социальная реклама. ПАО «НЛМК»





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