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В России
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сегодня, 13:58
Верховный суд признал лишение прав незаконным при неизвестной личности водителя
Речь идет о случаях, когда личность установлена со слов фигуранта и не подтверждена документально.
Как следует из материалов дела, житель Новосибирска был лишен водительских прав после того, как сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota. Находившийся за рулем мужчина имел признаки алкогольного опьянения, но документов не предъявил. Позднее выяснилось, что за рулем находился его двоюродный брат, внешне похожий на владельца автомобиля.
Несмотря на это, мировой суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, назначив штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года. Мужчина обжаловал это решение, и дело дошло до Верховного суда.
Высшая судебная инстанция, в свою очередь, указала, что допрошенные инспекторы ГИБДД не смогли достоверно подтвердить личность человека. По их словам, водитель не предъявил удостоверяющих личность документов, а его личность была установлена со слов и путем сравнения фотографии из электронной базы ГИБДД с внешностью остановленного мужчины.
Верховный суд пришел к выводу, что такие обстоятельства создают неустранимые сомнения в виновности гражданина, которые должны трактоваться в его пользу, и отменил решения мирового судьи, районного суда и кассационной инстанции, а производство по делу прекратил.
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