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В России
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54 минуты назад

ФСБ задержала в «Москва-сити» свыше 20 работников нелегальных криптообменников

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.

Свыше 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян при помощи дистанционного мошенничества деньги, задержаны в «Москва-Сити», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Задержанные за причастность к деятельности мошеннических колл-центров в криптообменниках в «Москва-Сити» рассказали, что их нанимали на работу внештатными сотрудниками госструктур.

«Сотрудники ФСБ» предложили работу в качестве их внештатного сотрудника, чтобы помочь следствию поймать мошенников», — рассказала задержанная.

Второй задержанный работал в качестве «внештатного сотрудника» Российского объединения инкассации (Росинкас), которого завербовали «сотрудники ФСБ».

"Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг, после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средства, переоформить лицевой счет, и тогда будет доверенность аннулирована. Впоследствии мне было сказано, что я должен буду еще отработать внештатным сотрудником Росинкас», — рассказал он.

Задержанный рассказал, что вину свою признает.

«Последние три дня действовал инструкции, что мне диктовали Росфинмониторинг и мой следователь из ФСБ. Теперь понимаю, что это были мошенники из Украины», — резюмировал он.
мошенники
криптообменники
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