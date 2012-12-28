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В России
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54 минуты назад
ФСБ задержала в «Москва-сити» свыше 20 работников нелегальных криптообменников
Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.
Задержанные за причастность к деятельности мошеннических колл-центров в криптообменниках в «Москва-Сити» рассказали, что их нанимали на работу внештатными сотрудниками госструктур.
«Сотрудники ФСБ» предложили работу в качестве их внештатного сотрудника, чтобы помочь следствию поймать мошенников», — рассказала задержанная.
Второй задержанный работал в качестве «внештатного сотрудника» Российского объединения инкассации (Росинкас), которого завербовали «сотрудники ФСБ».
"Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг, после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средства, переоформить лицевой счет, и тогда будет доверенность аннулирована. Впоследствии мне было сказано, что я должен буду еще отработать внештатным сотрудником Росинкас», — рассказал он.
Задержанный рассказал, что вину свою признает.
«Последние три дня действовал инструкции, что мне диктовали Росфинмониторинг и мой следователь из ФСБ. Теперь понимаю, что это были мошенники из Украины», — резюмировал он.
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