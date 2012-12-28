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В России
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сегодня, 12:23
На складе Wildberries в Екатеринбурге произошел пожар после атаки БПЛА
Из логистического центра эвакуировали 800 человек.
Пока прием поставок прекращен, все они перенаправлены на другие логистические объекты компании.
Как рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога, со склада эвакуировали 800 человек. Никто не пострадал.
Позже стало известно, что пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге локализован, большую часть товаров удалось сохранить, — сообщила компания.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее сообщил, что три БПЛА упали на кровлю логистического центра, люди были эвакуированы, пострадавших нет. В свою очередь Wildberries сообщала, что на ее объекте работают пожарные расчеты из-за возгорания, — передает РИА Новости.
«Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы», — говорится в сообщении Wildberries.
Уточняется, что большинство товаров на складе не пострадало.
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