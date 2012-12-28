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В России
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14 минут назад
Роспотребнадзор ограничил продажу воды и напитков из Армении
В России приостановили продажу еще более 70 тысяч бутылок воды и безалкогольных напитков, произведенных в Армении. Ограничения введены по поручению Роспотребнадзора из-за выявленных нарушений обязательных требований к продукции.
Уточняется, что решение было принято «для недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан России» после выявления производителями нарушений обязательных требований к продукции.
Под блокировку попали отдельные партии минеральной воды «БЖНИ» (BJNI), питьевой воды «Просто Азбука», в том числе детской, а также безалкогольного газированного напитка DARBAS «Мохито».
В ЦРПТ подчеркнули, что ограничения распространяются только на отдельные партии продукции и не затрагивают остальные товары этих производителей.
Продажа указанных партий запрещена в розничных магазинах и онлайн до завершения необходимых проверок, добавили в организации.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что принял решение ограничить ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля.
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