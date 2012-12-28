Роспотребнадзор ограничил продажу воды и напитков из Армении

В России приостановили продажу еще более 70 тысяч бутылок воды и безалкогольных напитков, произведенных в Армении. Ограничения введены по поручению Роспотребнадзора из-за выявленных нарушений обязательных требований к продукции.