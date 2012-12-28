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В России
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46 минут назад
Сроки доставки электроники из Китая в Россию выросли вдвое
Участники рынка связывают сложившуюся ситуацию с определенным дефицитом топлива в России — его острота снижается, но оперативно заправлять грузовой транспорт и обеспечить своевременную доставку возможно по-прежнему не везде и не всегда.
При этом автоперевозки пока остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая в РФ, отметил менеджер одного из производителей. Таким способом в Россию доставляется около 70% гаджетов. Остальное идет через страны СНГ, а iPhone, к примеру, в большом количестве завозят из ОАЭ, отметил ведущий аналитик Mobile Research GroupЭльдар Муртазин. По его словам, логистика действительно подорожала примерно на 10%. Ситуация варьируется от региона к региону — там, где дефицит топлива ощущается меньше, сроки доставки ближе к обычным, отметил он.
Еще одной причиной увеличения сроков стало замедление прохождения границы: зеленый коридор создан для бензовозов, которые получили преимущественное право, сказал «Известиям» партнер ComNews Research Леонид Коник.
Дополнительным фактором он называет сезонное повышение уровня воды в Амуре. Из-за этого с 23 июля было закрыто движение грузового автотранспорта через пограничный переход Амурзет в Еврейской АО, который соединяет Россию с пунктом пропуска Лобэй в Китае. А 4 августа по этой же причине приостанавливает пропуск грузов, транспорта и пассажиров в пункте Нижнеленинское в Еврейской АО.
Ситуацию усугубляет и то, в последние месяцы часть торговых площадок и ритейлеров начали перемещать товары с крупных складов в хранилища меньшего объема и в магазины — это требует дополнительного автотранспорта и затрат. Если в августе ситуация не изменится, в начале осени можно ожидать роста цен на часть электроники примерно на 5-7%, не исключил Эльдар Муртазин.
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