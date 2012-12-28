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В России
48
48 минут назад

Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries минимум до конца года

Бизнес предложил предоставить предпринимателям, чьи товары пострадали при атаках на логистическую инфраструктуру Wildberries, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов как минимум до конца 2026 года. Об этом президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил «Известиям».

Помимо налоговой отсрочки предприниматели предлагают временно не штрафовать пострадавшие компании за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Эти меры Минфин, Минэкономразвития, ФНС и Банк России должны проработать до 10 августа по поручению вице-премьера Александра Новака.

Кроме того, бизнес предлагает создать механизм страхования складов, товаров и другого имущества от военных рисков с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Сейчас аналогичная система действует только для страхования грузов при перевозке.

Сам Wildberries уже начал выплаты пострадавшим продавцам. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB), на первом этапе компенсации получили более 88 тыс. предпринимателей. Во второй этап, стартовавший 30 июля, вошли уже свыше 97 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Также компания предоставила отсрочку по кредитам и отменила ряд банковских комиссий для продавцов.

Как заявил гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых, совокупный ущерб продавцов уже достиг около 280 млрд рублей. Эксперты считают, что налоговые послабления и дополнительные меры поддержки помогут избежать массовых кассовых разрывов и сохранить работу тысяч предпринимателей.
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