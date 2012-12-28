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В России
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48 минут назад
Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries минимум до конца года
Помимо налоговой отсрочки предприниматели предлагают временно не штрафовать пострадавшие компании за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Эти меры Минфин, Минэкономразвития, ФНС и Банк России должны проработать до 10 августа по поручению вице-премьера Александра Новака.
Кроме того, бизнес предлагает создать механизм страхования складов, товаров и другого имущества от военных рисков с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Сейчас аналогичная система действует только для страхования грузов при перевозке.
Сам Wildberries уже начал выплаты пострадавшим продавцам. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB), на первом этапе компенсации получили более 88 тыс. предпринимателей. Во второй этап, стартовавший 30 июля, вошли уже свыше 97 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Также компания предоставила отсрочку по кредитам и отменила ряд банковских комиссий для продавцов.
Как заявил гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых, совокупный ущерб продавцов уже достиг около 280 млрд рублей. Эксперты считают, что налоговые послабления и дополнительные меры поддержки помогут избежать массовых кассовых разрывов и сохранить работу тысяч предпринимателей.
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