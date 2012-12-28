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В России
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сегодня, 15:28
Число погибших от атаки ВСУ под Геленджиком детей увеличилось до четырех
Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям», — сообщила она.
По ее словам, трое ребят находятся в больнице, одного из них прооперировали, — передает РИА Новости.
«Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем детям и их семьям», — подчеркнула омбудсмен.
Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противник целенаправленно нанес удар БПЛА в курортном поселке Архипо-Осиповка по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военным целям.
Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли семь человек, еще 58 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 из них, включая четырех детей. Одного из них выписали из больницы, двое находятся в реанимации, их состояние стабильное.
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