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В России
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34 минуты назад
В Самарской области после атаки БПЛА полностью выгорел склад Wildberries
Из 180 тысяч квадратных метров площади склада выгорели 160 тысяч квадратных метров, находившееся там товары уничтожены.
По его словам, огонь уничтожил все товары, сохранился только административный корпус.
Он отметил, что площадь возгорания составила 160 тысяч квадратных метров из общей площади комплекса в 180 тысяч квадратных метров. В настоящее время товары первой необходимости перенаправляются на небольшой склад в селе Белозерка Красноярского района, — пишут «Известия».
В регионе уже открыты консультационные пункты для сотрудников логистического центра, которым помогают с трудоустройством, а также горячая линия для продавцов, чьи товары находились на складе.
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