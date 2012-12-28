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сегодня, 13:30

На Алтае обрушился мост между Караколом и Элекмонаром

В Чемальском районе Республики Алтай из-за физического износа деревянных опор частично обрушился мост, соединяющий села Каракол и Элекмонар.

В Чемальском районе Республики Алтай частично обрушился мост, соединяющий села Каракол и Элекмонар, — сообщили в региональном управлении МЧС.

«Произошло частичное обрушение моста, связывающего населенные пункты Каракол и Элекмонар Чемальского района», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, причиной происшествия стал износ деревянных опор сооружения. Для автомобилистов организованы альтернативные маршруты — объездная дорога протяженностью около 2 километров, а также переправа через реку на автомобилях повышенной проходимости, — пишут «Известия».

В МЧС уточнили, что в ближайшее время на мосту начнутся ремонтные работы. Жителей и гостей региона призвали заранее планировать поездки и соблюдать осторожность на дорогах.
мост
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