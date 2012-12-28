Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
В России
33
сегодня, 13:30
На Алтае обрушился мост между Караколом и Элекмонаром
В Чемальском районе Республики Алтай из-за физического износа деревянных опор частично обрушился мост, соединяющий села Каракол и Элекмонар.
«Произошло частичное обрушение моста, связывающего населенные пункты Каракол и Элекмонар Чемальского района», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, причиной происшествия стал износ деревянных опор сооружения. Для автомобилистов организованы альтернативные маршруты — объездная дорога протяженностью около 2 километров, а также переправа через реку на автомобилях повышенной проходимости, — пишут «Известия».
В МЧС уточнили, что в ближайшее время на мосту начнутся ремонтные работы. Жителей и гостей региона призвали заранее планировать поездки и соблюдать осторожность на дорогах.
0
0
0
0
0
Комментарии