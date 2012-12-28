Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
В России
52
55 минут назад
В Росстате озвучили регионы со средней зарплатой более 200 тысяч рублей
Такой доход получают жители Ямало-Ненецкого АО, Магаданской области и Чукотки.
Жители Чукотского автономного округа в среднем получали 260,7 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказалась Магаданская область с показателем 214,4 тысяч рублей. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата достигла 205,3 тысяч рублей.
В целом по России среднемесячная заработная плата в мае составила 110,2 тысяч рублей, — следует из статистики Росстата.
Следует учитывать, что указанные суммы включают номинальную начисленную заработную плату. Это вся сумма денег, которую работодатель начисляет работнику за определенный период. Статистика не учитывает уплату налогов и другие удержания.
0
0
0
0
0
Комментарии