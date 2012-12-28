Мишустин рассказал о строительстве 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал». В его рамках в десяти регионах России возведут двенадцать круглогодичных курортов.