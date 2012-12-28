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В России
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сегодня, 11:51
Мишустин рассказал о строительстве 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал». В его рамках в десяти регионах России возведут двенадцать круглогодичных курортов.
«Реализуем масштабный проект — «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов», — сказал он на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.
Глава правительства подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, из них в 38 уже идут работы.
Премьер обратил внимание, что в сфере туризма уже работает комплекс инструментов господдержки.
«Прежде всего это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. И еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений», — заявил Мишустин.
По его словам, общий объем инвестиций в эти проекты — около 1,6 триллиона рублей, из которых триллион — субсидируемый кредитный портфель. Сейчас уже полсотни таких объектов принимают гостей.
Мишустин также отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более трех миллионов иностранцев. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах.
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