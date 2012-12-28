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44 минуты назад

В Госдуме предлагают предупреждать водителей за 15 минут до начала эвакуации

Законопроектом предлагается обязать должностных лиц перед эвакуацией автомобиля предупреждать владельца или водителя через «Госуслуги» за 15 минут до начала перемещения машины на штрафстоянку.

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается извещать с помощью портала «Госуслуги» владельцев автомобилей об эвакуации транспортных средств на спецстоянку. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен депутатами во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым. Изменения предлагается внести в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нормы об обязательном предварительном оповещении граждан перед задержанием автомобиля и его эвакуацией на штрафстоянку отсутствуют, — передает ТАСС.

«Порядок перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств должен содержать положение, согласно которому до принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством Единого портала за 15 минут до начала перемещения указанного транспортного средства», — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке отмечается, что правила позволяют прекратить задержание автомобиля, если его владелец прибыл до начала движения эвакуатора, однако без оперативного уведомления, большинство автовладельцев узнают об эвакуации уже после того, как машина была увезена на спецстоянку. По мнению авторов проекта, введение оповещения через «Госуслуги» позволит водителю оперативно прибыть на место и убрать машину, предотвратив ее отправку на штрафстоянку.
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