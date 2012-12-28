В Госдуме предлагают предупреждать водителей за 15 минут до начала эвакуации

Законопроектом предлагается обязать должностных лиц перед эвакуацией автомобиля предупреждать владельца или водителя через «Госуслуги» за 15 минут до начала перемещения машины на штрафстоянку.