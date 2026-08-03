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сегодня, 22:38
ЦБ выпустил в обращение серебряные монеты с изображением редких животных
Монеты тиражом пять тысяч единиц каждая и номиналом два рубля из серии «Красная книга» выполнены из серебра 925 пробы. На оборотной стороне монет расположено выполненное в рельефе и цвете изображение соответствующего редкого животного с его названием.
Например, самец очковой гаги показан в цвете стоящим на земле на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения водной поверхности. В ЦБ напомнили, что такие монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны и обязательны к приему по номиналу без каких-либо ограничений.
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