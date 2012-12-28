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В России
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сегодня, 22:37
35 тысяч гектаров леса горит на Ямале
По некоторым трассам невозможно проехать из-за плотного смога, видимость почти нулевая. Местами путь лежит буквально сквозь стену огня.
Причина бедствия заключается в аномальной жаре и отсутствии осадков. Сейчас главное для пожарных – не допустить, чтобы возгорание охватило населенные пункты. Для этого в область стягиваются дополнительные силы спасателей сразу из нескольких регионов России. Их распределяют по самым сложным участкам.
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