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В России
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26 минут назад
Людей эвакуировали из башни в «Москва-Сити» из-за ложной пожарной сигнализации
"В башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" несанкционированно сработала автоматическая пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.
На время проверки оборудования была проведена эвакуация людей.
Спасатели проверили информацию о задымлении в здании. "По итогам проверки пожарно-спасательными подразделениями признаков задымления не обнаружено", - заключил представитель ведомства.
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