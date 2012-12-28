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В России
39
32 минуты назад

Для студентов хотят изменить расчет долговой нагрузки при оформлении кредита

В России обсуждается создание рыночного образовательного кредита, который не будет подпадать под регулирование для обычных потребительских займов. Основная задача — вывести образовательные кредиты из стандартных требований, применяемых к потребительским ссудам, рассказал в интервью «Известиям» руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» Т-Банка Иван Сафонов.

«Для образовательных кредитов нужно изменить расчет долговой нагрузки клиентов, банковские нормативы, требования к резервированию и ряд других положений. Это позволит создать продукт, который будет одновременно устойчивым для банков и доступным для студентов», — пояснил он.
Сейчас студенты чаще всего не имеют постоянного дохода, а одно из ключевых требований при выдаче кредита — расчет долговой нагрузки. Кроме того, для образовательных кредитов не всегда подходит период охлаждения, поскольку оплата обучения привязана к конкретным срокам учебного заведения.
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