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В России
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43 минуты назад
Россияне начали чаще дробить крупные покупки из-за экономии
Вместо мебельных комплектов россияне приобретают отдельные предметы, дорогую технику заменяют бюджетными или подержанными моделями, а стоимость необходимых товаров всё чаще делят на несколько платежей.
Сильнее всего экономия затронула мебель, товары для дома, ремонт, одежду и обувь. При этом от базовых продуктов, лекарств, детских товаров, образования, ЖКХ, связи и интернета россияне отказываться не готовы.
Причинами изменения потребительского поведения ЦБ называет замедление роста реальных доходов. Во II квартале реальные располагаемые доходы населения выросли лишь на 1,5% против 10,1% годом ранее. При этом в первом полугодии номинальные доходы россиян увеличились на 7%, а расходы — на 14%.
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