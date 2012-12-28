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43 минуты назад
В Геленджике 17 человек попали в больницу после атаки БПЛА
"По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей", – уточняется в сообщении.
Четверо пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что боевики ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру.
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