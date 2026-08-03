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сегодня, 16:11
Во Владимирской области ВСУ атаковали склад
"Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался", - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Его состояние опасений не вызывает.
До этого Авдеев сообщил, что пострадали три человека: женщина получила незначительное повреждение ноги, один мужчина попал в больницу с травмой в области головы, еще один травмировал палец. Все получили необходимую медпомощь, их жизням ничто не угрожает.
В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) подтвердили, что удару подвергся логистический объект компании. На месте происшествия начался пожар, в данный момент его ликвидируют специалисты экстренных служб. Сотрудники Wildberries были эвакуированы, также компания перестроила логистические цепочки — пока что прием и отправка товаров осуществляются на других объектах.
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