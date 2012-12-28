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В России
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55 минут назад
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
2 августа в ведомство поступило сообщение о пропаже двух туристов в районе горы Шалбуздаг. К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Когда наступила темнота, поиски временно приостановили.
"Сегодня ранним утром поиски были возобновлены. В результате проведенных мероприятий пропавшие (мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения - ред.) были обнаружены. Состояние их здоровья удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Поисково-спасательная операция завершена", – говорится в сообщении.
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