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55 минут назад

В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов

Спасатели нашли двух туристов, пропавших на горе Шалбуздаг в Дагестане. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

2 августа в ведомство поступило сообщение о пропаже двух туристов в районе горы Шалбуздаг. К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Когда наступила темнота, поиски временно приостановили.

"Сегодня ранним утром поиски были возобновлены. В результате проведенных мероприятий пропавшие (мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения - ред.) были обнаружены. Состояние их здоровья удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Поисково-спасательная операция завершена", – говорится в сообщении.
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