Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
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52 минуты назад
В больнице в Азове школьницу предположительно заразили ВИЧ
11-летняя девочка была инфицирована ВИЧ и гепатитом C из-за антисанитарии - одноразовые приборы использовали многократно, а не утилизировали.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверяет обстоятельства произошедшего инцидента", - рассказали в ведомстве.
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