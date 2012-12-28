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Происшествия
В Лебедянском округе утонул девятиклассник
Происшествия
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Общество
В Липецкой области погода останется жаркой и сухой
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
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В России
32
25 минут назад

Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют аварию на сетях, из-за которой более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

"Утром 3 августа 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других во Владивостоке... Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Она даст оценку исполнению требований законодательства.
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