Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
В России
32
25 минут назад
Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
"Утром 3 августа 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других во Владивостоке... Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку. Она даст оценку исполнению требований законодательства.
0
0
0
0
0
Комментарии