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В России
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40 минут назад
В Черном море из-за удара украинских беспилотников затонул контейнеровоз
В Чёрном море атаковали морскими дронами контейнеровоз «Янина» госкорпорации «Росатом». Теплоход затонул.
По сообщению «Росатома», в ночью на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно, — передает РИА Новости.
«Подчеркну — это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — подчеркнул Лихачев.
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