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В России
9 минут назад
В Уфе на территории промзоны из-за упавших обломков БПЛА возникло задымление
В Уфе отразили очередную атаку беспилотников.
«Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия», — написал Хабиров в соцсетях.
Погибших и пострадавших нет, — добавил глава Башкирии.
В Башкирии в 9:34 первого августа объявили беспилотную опасность, в аэропорту Уфы действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — передает РБК.
Росавиация сегодня вводила аналогичные ограничения еще в ряде аэропортов в Приволжском федеральном округе, в том числе в Бугульме, Казани, Самаре, Чебоксарах, Оренбурге, Нижнем Новгороде и других городах. Часть из них уже сняты.
23 июля атаку БПЛА на промышленный объект отразили в Туймазинском районе. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков произошло возгорание.
Режим беспилотной опасности в Башкирии и ограничения в аэропорту Уфы отменили в 12:28 по местному времени.
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