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В России
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сегодня, 15:33

В РФ выдали рекордные 147 тыс. разрешений на работу иностранцам

Российские компании стали чаще привлекать сотрудников из визовых стран: в первом полугодии иностранцам выдали рекордные 147 тыс. разрешений на работу, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. За год показатель вырос почти на треть, сообщают «Известия».

Больше всего увеличилось число разрешений для граждан Китая, Индии и Индонезии — в полтора раза. Одновременно сократилось количество документов для работников из Вьетнама и Турции.

Рост интереса к такому формату связан с тем, что разрешение на работу позволяет компаниям привлекать сотрудников под конкретные потребности предприятий. Руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова отметила, что это более предсказуемая модель найма, поскольку работник приезжает по согласованной процедуре и привязан к конкретному работодателю.

При этом число оформленных патентов, которые чаще используют граждане безвизовых стран, снизилось почти на 21% — до 1,1 млн. Как пояснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, такие сотрудники в основном закрывают массовые вакансии в строительстве, ЖКХ, доставке и сфере услуг.

Эксперты считают, что иностранные работники помогают бизнесу компенсировать дефицит кадров, однако не могут полностью решить проблему нехватки специалистов. По словам руководителя компании «Лаборатория смыслов» Юлии Кузнецовой, долгосрочным решением остаются повышение производительности труда, развитие персонала и автоматизация.
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