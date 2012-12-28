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В России
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44 минуты назад
Ozon эвакуировал сотрудников со склада в Татарстане на фоне атаки БПЛА
Сегодня рано утром из-за опасности атаки БПЛА со склада Ozon в Зеленодольске были эвакуированы сотрудники.
Ранее в СМИ появилась информация об атаке беспилотников ВСУ на склад Ozon в Зеленодольске.
«Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу», — отметили в компании. Рано утром 31 июля из-за опасности атаки БПЛА компания эвакуировала работников со склада в полном соответствии с требованиями безопасности.
«Эвакуация прошла за считаные минуты, пострадавших нет», — добавили представители Ozon.
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