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сегодня, 13:00

После атаки БПЛА на логистическом объекте Wildberries в Волгограде возник пожар

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде в результате атаки беспилотников, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде из-за атаки, на месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам представителей компании, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — передает ТАСС.
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