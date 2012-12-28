В профильных учебных заведениях НЛМК конкурс более трёх человек на место

15 августа завершается приёмная кампания в базовых колледжах и техникумах Новолипецкого металлургического комбината. У абитуриентов осталось две недели, чтобы определиться с будущей профессией и местом обучения. В этом году профильные учебные заведения предлагают более 1,6 тыс. бюджетных мест на востребованных НЛМК направлениях подготовки.

Студенты профильных специальностей уже на первых курсах обучения могут заключить с НЛМК договор дополнительной целевой подготовки. Это гарантирует стипендию до 15 тысяч рублей в месяц и дальнейшее трудоустройство с бонусными выплатами от компании. Их общая сумма за два года может составить более 400 тысяч рублей.

Абитуриенты подали в колледжи и техникумы свыше 5 тысяч заявлений на профильные для НЛМК направления подготовки, конкурс составляет более трёх человек на место. В Липецком металлургическом колледже конкурс – два человека на место. Почти половина всех заявлений принята на металлургические специальности. Среди них – «Металлургия чёрных металлов», «Обработка металлов в металлургическом производстве», «Технология аналитического контроля химических соединений», а также популярная у юношей специальность «Коксохимическое производство».





– Основной поток наших абитуриентов нацелен на востребованные на комбинате профессии. Обучаться им студенты будут в современной образовательной среде. В этом году благодаря комбинату в колледже появились новая лекционная с проекционным оборудованием и аудитория c тренажёрами виртуальной реальности, для будущих коксохимиков открыта оснащенная по последнему слову техники лаборатория. А ещё обновлён актовый зал: комбинат заботится не только о профессиональном развитии будущих сотрудников, но и о творческом, – рассказала и.о. директора Липецкого металлургического колледжа Любовь Красникова.





В Липецком политехническом техникуме на 390 бюджетных мест претендуют более 700 абитуриентов. Одни из самых популярных специальностей – «Сварочное производство», «Автоматические системы управления», «Машинист крана металлургического производства». В топе и новая специальность – «Технология машиностроения», где будут обучать высококвалифицированных станочников широкого профиля для машиностроительного комплекса.





– Будущих станочников совместно с НЛМК мы начнём обучать по углубленной программе, где будет много производственной практики. Отмечу, что уровень подготовки станочников у нас и сейчас высокий. Многие получают работу на комбинате задолго до выпускного, а ещё зарабатывают в стенах техникума – на заказах НЛМК. В этом году наши студенты начали делать запчасти для оборудования комбината. Первую партию у нас уже приняли, отметив высокое качество работы, – рассказал директор Липецкого политехнического техникума Алексей Волков.

Выпускники девятых классов могут поступить в колледжи и техникумы по результатам двух основных государственных экзаменов – по русскому языку и математике. Приём на обучение проводится по среднему баллу аттестата без дополнительных вступительных испытаний.

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