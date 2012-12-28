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В России
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сегодня, 11:50
Цены на бензин снизились в 23 регионах РФ
Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России, сильнее всего в Республике Марий Эл.
За неделю с 21 по 27 июля автомобильный бензин в Республике Марий Эл стал дешевле на 9,7%, в Воронежской области —на 6,4%, а в Иркутской — на 6,2%.
Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в двух регионах — Тамбовской области (на 5,4%) и Карелии (на 5,2%).
Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области (на 3,6%), Чувашии (на 3,5%), Адыгее (на 2,4%), Севастополе (на 2,1%), Коми (на 2%). Еще в 13 регионах темпы снижения цен составили до 2%.
Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо, — передает РИА Новости.
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