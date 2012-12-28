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В России
102
сегодня, 11:02

Накопительные пенсии в августе будут проиндексированы на 17,3%

Размер накопительной пенсии в августе вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты на – 19,32%.

В России с августа начинают действовать новые законодательные нормы, предусматривающие индексацию накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат, усиление ответственности за отдельные виды мошенничества, а также расширение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, с августа будет проведена индексация накопительных пенсий на 17,3%, а срочных пенсионных выплат — на 19,32%. Как отметил спикер Госдумы, изменения затронут более 160 тысяч граждан, — пишут «Известия».

Говоря о поддержке ветеранов специальной военной операции (СВО), Володин отметил, что участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Кроме того, с 26 июля вступил в силу закон, согласно которому детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы зачисляют в школы и детские сады в первоочередном порядке.

«Законодательное обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким — один из главных приоритетов работы Государственной думы», — сообщил он.

Отмечается, что вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

Кроме того, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до четырех лет лишения свободы.
пенсии
индексации
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