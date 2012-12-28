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В России
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сегодня, 16:38
Регионы набрали максимум банковских кредитов за девять лет
Регионы берут коммерческие кредиты для закрытия кассовых разрывов и финансирования текущих расходов, поскольку бюджетные займы ограничены по объему и целям. Однако банковские ссуды обходятся значительно дороже: ставки формируются на уровне ключевой (сейчас 14%) плюс 1–3,5 п.п. Это увеличивает расходы на обслуживание долга и сокращает средства, доступные для развития инфраструктуры, ЖКХ и образования.
Для снижения долговой нагрузки правительство уже списало ряду регионов задолженность по бюджетным кредитам на 513 млрд рублей и перенесло часть выплат на 2030 год. Кроме того, в Госдуму внесены поправки о запуске льготных кредитов для регионов под 0,1% годовых на покрытие кассовых разрывов. Однако эксперты предупреждают: если субъекты не смогут нарастить собственные доходы и получить доступ к долгосрочным льготным инструментам, коммерческие займы могут закрепиться в структуре регионального долга надолго.
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