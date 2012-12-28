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В России
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51 минуту назад
Аналитики указали на значительное повышение стоимости апартаментов
По ее словам, одновременно снижается и спрос, однако в большей степени покупательская активность падает изза дефицита ликвидных предложений. Новые проекты не выходят на рынок, поэтому растет доля апартаментов на финальной стадии готовности — а вместе с этим и средняя цена квадратного метра.
«Традиционно на этапе котлована такие объекты стоили значительно дешевле, отмечает эксперт. За год средняя цена кв. м в апартаментах увеличилась примерно на 22–24%, тогда как в сегменте квартир в новостройках рост составил около 18–20%. За последний квартал разрыв усилился: апартаменты подорожали примерно на 3,5%, квартиры — около 2,5%», — сказала она.
По ее мнению, такая ситуация сложилась из-за смены структуры предложения: на рынок уходят бюджетные варианты, новых недорогих лотов не появляется, а готовность проектов повышается. Кроме того, апартаменты не подпадали под действие семейной ипотеки, изза чего их ценовая динамика не замедлялась вместе с рынком жилья, на который повлияли ограничения по ипотечным программам.
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