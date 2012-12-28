В РФ с 1 августа в квитанциях ЖКХ разделят ремонт и содержание имущества

Россиян с 1 августа ждет ряд нововведений. В квитанциях ЖКХ разделят строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт», перерасчет пенсий, а также дополнительные меры поддержки ветеранов.