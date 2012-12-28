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сегодня, 13:19

Два танкера атакованы БПЛА в районе морского терминала в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке БПЛА на танкер под флагом острова Мэн недалеко от морского терминала, куда он следовал на погрузку нефти. Кроме того, танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов подвергся атаке БПЛА во время погрузки нефти на выносном причале КТК ВПУ-3, пострадавших нет.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате вновь остановлена отгрузка нефти, — рассказали в пресс-службе компании.

30 июля в 01:48 мск танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (компания Chevron), находившийся на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся атаке БПЛА, — сообщили в консорциуме.

В результате атаки БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, — передает ТАСС.

Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти также не допущено.

Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. При этом погрузка нефти остановлена, а объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Кроме того, в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.
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