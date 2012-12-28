Два танкера атакованы БПЛА в районе морского терминала в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке БПЛА на танкер под флагом острова Мэн недалеко от морского терминала, куда он следовал на погрузку нефти. Кроме того, танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов подвергся атаке БПЛА во время погрузки нефти на выносном причале КТК ВПУ-3, пострадавших нет.