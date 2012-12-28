Билайн проанализировал интернет-трафик в парке природных чудес «Кудыкина гора» в Липецкой области. В мае и июне 2026 года отдыхавшие здесь клиенты Билайна скачали 15 тысяч гигабайт, что сопоставимо с 12,8 млн фотографий.

Среднее потребление мобильного интернета на одного пользователя, который в том числе мог делиться кадрами с достопримечательностями парка, среди которых -огнедышащий Змей Горыныч, Троянский конь и другие арт-объекты, выросло на 15% (по сравнению с маем-июнем прошлого года).

На парк природных чудес приезжают взглянуть не только из Липецкой области. Чаще всего (37%) – из Москвы и Московской области. Также достопримечательность популярна у воронежцев (12%), туляков (7%), ростовчан (7%), краснодарцев (5%), петербуржцев (4%) и ставропольцев (3%).

«Мы продолжаем развивать сеть в туристических локациях Липецкой области, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи во время путешествий. Так, например, в этом году мы уже улучшили связь на отдельных участках трассы М-4, которую часто выбирают для летних поездок», — отметил директор Липецкого отделения Билайн Руслан Тер-Григорьянц.

* Представленные данные основаны на внутренних измерениях, проведенных оператором

Фото предоставлено пресс службой Билайн.

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