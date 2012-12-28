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В России
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сегодня, 15:00
В России призвали запретить «раздолжнителей»
«Институт независимой юридической помощи при банкротстве представляется обществу как теневое явление под собирательным ярлыком «раздолжнители». При этом более 90% публикаций в социальных медиа об их деятельности имеют негативную тональность. Ни одна из них не проводит разграничение между мошенничеством и деятельностью добросовестных юридических компаний, работающих в соответствии с законодательством», — говорится в письме, которое организация направила в Федеральную антимонопольную службу, Минюст, Госдуму и другие ведомства.
Частнопрактикующие юристы и компании, обманывающие своих доверителей, действительно существуют, но подобное есть в каждой сфере услуг, сказал председатель ассоциации Александр Кушнарев.
«Чтобы с этим бороться, существует закон о защите прав потребителей и уголовное законодательство. Нельзя одним термином описывать и мошенника, и юриста, который законно сопровождает банкротство многодетной матери или пенсионера», — считает он.
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