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В России
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сегодня, 14:52
Почти половина компаний начала закупать топливо впрок
Почти каждая вторая компания начала закупать топливо впрок на случай новых перебоев. Об этом сообщили 42% участников июльского опроса сервиса для бухгалтерии «Мое дело» (есть у «Известий»).
По данным исследования, у 70% опрошенных издержки увеличились до 20%, еще у 27% — сильнее. Треть предпринимателей уже переложили дополнительные расходы в цены, еще 38% собираются сделать это в ближайшее время.
Эксперты предупреждают, что закупки впрок сами усиливают спрос и могут дольше удерживать оптовые цены на высоком уровне. При благоприятном сценарии ситуация стабилизируется в течение нескольких месяцев, однако заметного снижения стоимости бензина аналитики ждут не раньше 2027 года.
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