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В России
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вчера, 23:51
Запрет на экспорт бензина из РФ продлится до конца года
На штабе было принято решение по запрету экспорта бензина "для производителей и непроизводителей", сообщил журналистам Новак, подчеркнув, что запрет на экспорт дизеля "по мере восстановления рынка" отменят, чтобы НПЗ не испытывали трудности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.
Вице-премьер отметил, что для РФ будет важно после обеспечения внутреннего рынка отправлять дизельное топливо на экспорт для полной загрузки заводов.
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