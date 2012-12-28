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В России
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вчера, 23:44
Группа из шести туристов застряла на Эльбрусе
"В 21.21 мск поступила информация, что на седловине Эльбруса на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может спуститься самостоятельно и попросила о помощи... Предварительно, у участников группы травмы нет", - говорится в сообщении.
Альпинисты подали сигнал бедствия. Альпинисты не могут самостоятельно спуститься с горы. На помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
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