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В России
44
56 минут назад

В России запретили учитывать добрачные доходы при назначении единого пособия

Доходы мужа или жены, полученные до свадьбы, нельзя учитывать при назначении единого пособия на детей. Такой вывод следует из июльского обзора практики Верховного суда, с которым ознакомились «Известия».

Поводом стало дело женщины, которой отказали в выплате после того, как Соцфонд учел заработок ее супруга за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума.

Верховный суд признал такой расчет незаконным. По Семейному кодексу супруг становится членом семьи только с момента регистрации брака, поэтому его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости.

Эксперты полагают, что новая практика потенциально может затрагивать 50–100 тыс. семей в год. Тем, кто уже получил отказ по этой причине, рекомендуют запросить подробный расчет и подать заявление о пересмотре решения. Если ведомство откажет повторно, его можно оспорить в суде или прокуратуре.

Вернуть выплаты за прошлые месяцы также возможно, если семья докажет, что на момент обращения соответствовала всем условиям.
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