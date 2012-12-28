В России запретили учитывать добрачные доходы при назначении единого пособия

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Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
В России
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56 минут назад
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Поводом стало дело женщины, которой отказали в выплате после того, как Соцфонд учел заработок ее супруга за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума.
Верховный суд признал такой расчет незаконным. По Семейному кодексу супруг становится членом семьи только с момента регистрации брака, поэтому его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости.
Эксперты полагают, что новая практика потенциально может затрагивать 50–100 тыс. семей в год. Тем, кто уже получил отказ по этой причине, рекомендуют запросить подробный расчет и подать заявление о пересмотре решения. Если ведомство откажет повторно, его можно оспорить в суде или прокуратуре.
Вернуть выплаты за прошлые месяцы также возможно, если семья докажет, что на момент обращения соответствовала всем условиям.
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